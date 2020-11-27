أتباع الصدر يستعدون للخروج في تجمعات جماهيرية حاشدة في بغداد والمحافظات العراقية غدا

أفادت مصادر مقربة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الخميس، بأن أنصار التيار الصدري سيخرجون يوم غد الجمعة، في تجمعات جماهيرية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى لدعم مشاركة واسعة للتيار الصدري في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة التي ستجرى في البلاد منتصف العام المقبل.

وذكر بيان صحفي للجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في التيار الصدري أنه" تم إصدار تعليمات للوقفة التضامنية ليوم غد الجمعة سيكون كلا في محافظته باستثناء أهالي محافظات بغداد والنجف وكربلاء ستكون وقفتهم في ساحة التحرير ببغداد بعد إقامة صلاة الجمعة الموحدة" .

وأوضح البيان أنه سيتلي في "ختام الوقفة في ساحة التحرير ميثاق، وعلى المشاركين التعاون مع اللجان التنظيمية والقوات الأمنية، وتم تحديد مكان خاص للنساء بصلاتهن ووقفتهن في ساحة التحرير وعموم الساحات".

وبحسب شهود عيان فإن عددا من قيادات ونواب سائرون تفقدوا مساء اليوم الاستعدادات لتأمين الوقفة التضامنية في ساحة التحرير وسط انتشار أمني في جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

ويسعى التيار الصدري إلى تحقيق نتائج كبيرة وحصد الأصوات في الإنتخابات العامة تتيح لهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق قانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه الرئيس العراقي برهم صالح مؤخرا.