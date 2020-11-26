مصدر أمني ينفي اختطاف ميدو جابر من فندق إقامة فريقه الحالى

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن اختفاء لاعب الأهلى السابق ميدو جابر من داخل أحد الفنادق.



وبالفحص تبين تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه قد غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله بشأن اختطافه عارٍ تماما من الصحة جملةً وتفصيلًا.

وكان المحامي توفيق جابر، أكد على أنباء اختفاء شقيقه ميدو جابر اللاعب المنضم حديثا لنادي سيراميكا كليوباترا لكرة القدم الصاعد للدوري الممتاز والمقاصة والأهلي سابقا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب توفيق: مافيش أي تفاصيل عن ميدو ربنا يستر ودعواتكم جميعا.

وكان معتز البطاوي المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، قد قال إن الفريق في معسكر مغلق منذ أمس بالتجمع الخامس، وأن ميدو جابر لاعب الفريق للاختفاء من المعسكر بشكل مفاجئ.

وأضاف البطاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه فوجئ باختفاء ميدو جابر من المعسكر، بعدما كان الكارت الخاص بغرفته لا يعمل، وطلب العاملين بالفندق لحل المشكلة، إلا أن هناك شخصين طلبا التقاط صور تذكارية معه، واختفى بعدها بشكل مفاجئ.

وتابع البطاوي: «ميدو جابر اختفى أو اتخطف لا نعلم التفاصيل خصوصًا إن موبايله اتقفل وبنحاول مع مسئولي الأوتيل لمراجعة الكاميرات وكل حاجته موجودة بالكامل في غرفته، والواقعة حدثت الساعة 8:30 وحررنا محضر بالقسم.. ماقدرش أقول عندي شك في حد».

واختتم: «احنا ضمينا ميدو جابر رسميًا من نادي مصر المقاصة، والمعسكر كان يسير بصورة جيدة وسنخوض مباراة غدًا ضد الداخلية إلا أن ما حدث أربك المعسكر تمامًا باختفاء اللاعب، هو لاعب على خلق وفضل نادي سيراميكا ويؤدي التدريبات بشكل منتظم وسعيد بتواجده مع الفريق وما حدث يدعو للدهشة».