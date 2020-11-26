ترامب يتحدث عن فوزه في سائر الولايات المتأرجحة «بفارق كبير»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فاز في انتخابات الرئاسة في عموم الولايات المتأرجحة "بفارق كبير"، متهما الديمقراطيين بـ"تزوير نتائج التصويت".

وقال ترامب خلال جلسة استماع للجمهوريين بمجلس الشيوخ لولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء: "فزنا في هذه الانتخابات بسهولة وبفارق كبير... وتم تزوير هذه الانتخابات، ولا يمكننا أن نسمح بذلك".

وأضاف ترامب: "كسبنا بنسلفانيا وجميع الولايات المتأرجحة بفارق كبير".

واتهم ترامب الديمقراطيين بتزوير نتائج الانتخابات على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق إضافة الأصوات بطريقة شرعية واحتساب أصوات للمتوفين، وإبعاد المراقبين من مراكز الاقتراع.

يشار إلى أن ترامب كان يخطط للتوجه إلى بنسلفانيا لحضور الاجتماع مع الديمقراطيين شخصيا مع محاميه رودي جولياني، ولكن تم إلغاء الرحلة حسب مصادر لـ"سي إن إن".

وتشير المصادر إلى أنه تم إلغاء رحلة ترامب إلى بنسلفانيا بعد إصابة عدد من الأشخاص الذين اختلطوا مع جولياني بفيروس كورونا، في الأيام الأخيرة.

وحضر جولياني الاجتماع مرتديا الكمامة، بينما تحدث ترامب للمجتمعين عبر الاتصال اللاسلكي.

وكان ترامب وجولياني قد تحدثا أكثر من مرة عن تزوير نتائج الانتخابات وانتهاكات من قبل الديمقراطيين، وخاصة في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تم فيها مؤخرا الإقرار رسميا بفوز الديمقراطي جو بايدن.