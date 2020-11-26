 روسيا تسجل حصيلتين قياسيتين للوفيات والإصابات اليومية بكورونا - بوابة الشروق
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روسيا تسجل حصيلتين قياسيتين للوفيات والإصابات اليومية بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 10:40 ص

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس، تسجيل 524 حالة وفاة و25487 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن هاتين الحصيلتين للوفيات والإصابات هما الأكبر اللتين يتم تسجيلهما في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس به

 

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و 187990إصابة.

 

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 38062 حالة.

 

وتعافى 25073 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و685492 شخصا، مع بقاء 464436 حالة نشطة.

 

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.

 


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