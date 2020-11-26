 الكاظمي يشدد على ضرورة المضي بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر - بوابة الشروق
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الكاظمي يشدد على ضرورة المضي بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
هديل هلال
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 6:04 م | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 6:04 م

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد على ضرورة المضي بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الخميس، إن «أكثر من ١٧ ألف وثيقة رسمية تم تداولها بين الوزارات إلكترونياً منذ انطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية».

ونقل مجيد عن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي قوله: «نثمن دور وزارة الاتصالات في دعمها وإسنادها مشروع إدارة الوثائق الإلكتروني الوطني».

وتابع المتحدث باسم الأمانة أن «وفدا عراقيا سيزور القاهرة الشهر المقبل للمباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في بغداد».

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