تتواصل اليوم، الجمعة، منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بثلاث مباريات قوية، يفتتحها البنك الأهلي بمواجهة المقاولون العرب في الثالثة عصرًا على ملعب بتروسبورت، فيما يحل غزل المحلة ضيفًا ثقيلًا على الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً على ملعب ستاد الإسماعيلية، وتختتم مباريات اليوم في الثامنة مساءً عندما يستضيف طلائع الجيش فريق فيوتشر على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

ففي أولى مباريات اليوم، يبحث البنك الأهلي عن استعادة الانتصارات عندما يستضيف فريق المقاولون العرب، بعدما تعادل الفريق في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدف لكل فريق. فيما يتطلع ذئاب الجبل لتحقيق الفوز الثاني منذ بداية الموسم بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

ويحتل البنك الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي في المركز الثامن، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن المقاصة صاحب المركز الرابع عشر.

وفي مباراة ثانية اليوم، يحل غزل المحلة ضيفًا ثقيلًاعلى الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية، في مباراة يدخلها زعيم الفلاحين بدوافع كبيرة لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الأهلي بنتيجة 3-2 وبعد أداء قوي، فيما يبحث الإسماعيلي عن تحقيق الفوز الأول في الموسم، بعدما خسر الفريق 4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد خلال الجولات الخمس الماضية.

ويحتل غزل المحلة، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 8 نقاط، جمعها الفريق من مبارياته الخمس الأولى، إذ حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثليهما وخسر مباراة مرة وحيدة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد نقطة وحيدة، حققها الفريق بعد تعادله مع المقاولون في الجولة الماضية.

وفي أخر مباريات اليوم، يستضيف طلائع الجيش فريق فيوتشر، بحثًا عن الفوز الأول، بعد هزيمتين متتاليتين وتعادلين في 4 مباريات خاضها الفريق، فيما تأجلت مباراته في الجولة الخامسة أمام سموحة بسبب سوء الأحوال الجوية.

من جهته يسعى فيوتشر لاستعادة اتزانه بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام إنبي بهدفين دون مقابل، وهي الهزيمة الثانية للفريق مقابل انتصارين وتعادل وحيد في مبارياته الخمس الأولى في الموسم الحالي من الدوري.

ويحتل فيوتشر، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثامن، فيما يحتل إنبي المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط ولكنه متخلفًا بفارق الأهداف عن الوافد الجديد للدوري.