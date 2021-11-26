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توافد أعضاء في الأهلي إلى مقر النادي بالجزيرة صباح الجمعة لتسجيل حضورهم تمهيدا للتصويت في انتخابات مجلس الإدارة.

ولابد من حضور أكثر من 50% من أعضاء الجمعية العمومية لتبدأ الانتخابات التي ستحدد مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويتنافس على مقعد الرئيس محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة الحالي بجانب خالد سليمان، وتعد المنافسة شبه محسومة لصالح الخطيب، فيما تضم قائمته كلًا من: العامري فاروق نائبًا، وخالد مرتجي أمين صندوق، ومحمد الغزاوي ومحمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين وحسام غالي و خالد عبدالقادر أعضاء فوق السن، مع مي عاطف ومحمد الجارحي تحت السن.

وتأكد نجاح العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الحالي، في الانتخابات المقبلة بالتزكية على نفس المنصب، بعد عدم ترشح أي شخص ضده حتى غلق الباب رسميا.

فيما سيشهد منصب أمين الصندوق في انتخابات الأهلي المقبلة منافسة قوية بعد ترشح خالد الدرندلي أمام خالد مرتجي، وهما عضوان بالمجلس الحالي. وخرج الدرندلي من قائمة محمود الخطيب، بعدما فضل الأخير استمرار خالد مرتجي معه وترشحه على أمانة الصندوق في الانتخابات المقبلة.

بينما يتنافس على مقعد العضوية فوق السن في انتخابات الأهلي 11 مرشحا، هم طارق قنديل والدماطي ومهند مجدي وسراج الدين وهم أعضاء المجلس الحاليبالإضافة إلى محمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي وخالد عبدالقادر ومحمد أحمد وأحمد نبيل ومنار سعيد.

ويتنافس على العضوية تحت السن في انتخابات الأهلي، 5 مرشحين هم محمد الجارحي عضو المجلس الحالي، ومي عاطف ومحمد رأفت وعمر محمد ياسين وعبدالله ضياء.

الساعة 1:24.. الخطيب يدلي بصوته.

الساعة 1:02.. اللجنة القضائية تشدد على ضرورة عدم تواجد أحد داخل خيمة التصويت باستثناء الناخبين ومندوبي المرشحين فقط وتوقف عملية التصويت لدقائق لخروج افراد الحملات الدعائية.

الساعة 1:02.. حسن حمدي نجم ورئيس الأهلي السابق يدلي بصوته.

الساعة 1:00.. توافد الأعضاء بكثافة عقب انتهاء صلاة الجمعة.

الساعة12:51.. نجوم الأهلي القدامى شطة ومحمد فضل وهادي خشبة يشاركون في الانتخابات.

الساعة 12:37.. الأهلي يعلن أن التصويت مستمر حتى الساعة 7 مساء الجمعة.

الساعة 9:45.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات سمحت للمرشحين بتوزيع أوراقهم داخل خيمة التصويت.

الساعة 9:30.. الأعضاء يتوافدون على النادي للتسجيل في الجمعية العمومية.