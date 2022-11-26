الطاقة الذرية: استهداف الوقود المستهلك بمحطة زابوروجيه يؤدي لنفس تأثير القنبلة القذرة

قال نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، إن الهجوم المحتمل على حاويات خرسانية تحتوي على وقود مستهلك في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد يؤدي إلى نفس تأثير "القنبلة القذرة".

وأضاف تشوداكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إذا كان هناك وقود مستهلك في مخزن جاف في حاويات خرسانية في الموقع (زابوروجيه)، يكفي أن تهبط قذيفة مدفعية هناك للحصول على" قنبلة قذرة.. لا داعي للبحث عن قنبلة على شكل قنبلة".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تتجاهل بتحد الابتزاز النووي الذي يمارسه نظام كييف، لا سيما الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية.

وأوضح أن موسكو على علم بمحاولات كييف لصنع "قنبلة قذرة"، فضلا عن استعدادها لنشر أسلحة الناتو النووية على أراضيها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت مطلع الشهر الحالي بعمليات تفتيش في أوكرانيا بناء على طلب من كييف، بعد أن اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كييف بطمس أدلة على تطويرها "قنبلة قذرة".

إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن مفتشيها أكملوا عمليات التفتيش في ثلاثة مواقع في أوكرانيا ولم يحددوا أي نشاط غير معلن هناك.