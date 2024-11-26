 تحطم طائرة صغيرة تقل ستة أشخاص قرب عاصمة كوستاريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحطم طائرة صغيرة تقل ستة أشخاص قرب عاصمة كوستاريكا


نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 7:19 ص

تحطمت طائرة صغيرة تقل ستة أشخاص جنوب شرق العاصمة الكوستاريكية يوم الاثنين، ولم يُعرف على الفور حالة من كانوا على متنها.

وقالت السلطات المعنية بالطيران المدني في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى إن الطائرة من طراز "سيسنا 206 ستيشن إير" تحطمت قرب جبل بيكو بلانكو ظهر الاثنين.

وتمكن مسؤولو البحث والإنقاذ من العثور على حطام الطائرة على سفح الجبل، لكن لم يتم حتى الآن الكشف عن حالة الركاب أو هوياتهم.

وكانت الطائرة قد أقلعت من منطقة تورتوجويرو على الساحل الشمالي الكاريبي لكوستاريكا، وكانت في طريقها إلى سان خوسيه.

وقال الصليب الأحمر الكوستاريكي إنه تم العثور على الطائرة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وأن الفرق تحاول الوصول إليها.


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