الأمم المتحدة قلقة لاستشهاد 45 جندياً لبنانياً بحرب إسرائيل وحزب الله

قالت الأمم المتحدة إنها "قلقة للغاية" من التصعيد المستمر في الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حزب الله، وأعربت عن قلقها من الهجمات العديدة على القوات المسلحة اللبنانية التي أفادت بمقتل 45 من جنودها.

وأعلنت القوات اللبنانية "عدم مشاركتها" في الأعمال العدائية المستمرة بين إسرائيل وحزب الله، حسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين.

وقال دوجاريك إن منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، جانين هينيس-بلاسخارت، كانت في إسرائيل يوم الاثنين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

ويطلب القرار من الجيش اللبناني نشر قواته في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، وهي أراض لا تزال تحت سيطرة حزب الله.

وأشار دوجاريك إلى أن السلطات اللبنانية أفادت بمقتل 250 شخصا في المتوسط أسبوعيا في نوفمبر، مما رفع حصيلة القتلى إلى أكثر من 3700 منذ أكتوبر 2023.