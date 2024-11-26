البرهان: لا تفاوض ولا تسوية مع الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان إنه : لا تسوية ولا تفاوض مع الدعم السريع"، مضيفاً: "نحن طرحنا تسوية بوضع هؤلاء المتمردين السلاح والتجمع في مناطق محددة ثم ينظر الشعب السوداني في أمرهم".

وأضاف البرهان في حديثه خلال مؤتمر قضايا المرأة بشرق السودان في بورتسودان، أن الجيش والقوات النظامية والمستنفرين يمضون بكل عزيمة وإصرار نحو القضاء على التمرد واستئصال مليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة" في إشارة لقوات الدعم السريع- حسب صحيفة سودان تريبون.



كان الجيش السوداني قد حقق تقدم العملية العسكرية التي ينفذها منذ 26 سبتمبر الماضي، حيث استطاع استرداد مواقع عديدة في الخرطوم وولاية سنار الوسطية.

ونفى البرهان دعوته لعقد مؤتمر للقوى السياسي، قائلًا إن هذا الحديث” غير صحيح ولم نقدم دعوة لسياسيين أو لأي شخص للتفاوض وإنشاء منبر”.

وتابع: "أيدينا ممدودة لكل سوداني مخلص غيور على بلده وتاب، باب التوبة مفتوح للجميع، وللتوبة شروط ومعروف من يتوب يستهجن العمل الذي كان يقوم به سابقًا".