وزير الخارجية الإيطالي: نعمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن بلاده تعمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك".

وتابع، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، خلال منتدى "حوارات المتوسط 2024" بالعاصمة روما، والذي ينظمه معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) الإيطالي بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية، أن بلاده تعمل على إيجاد حل دائم لـ "حالة الفوضى" في الشرق الأوسط.

وأشار الوزير الإيطالي إلى مبادرة "غذاء لأجل غزة" التي أطلقتها إيطاليا بالتعاون مع المؤسسات المعنية لدى الأمم المتحدة، مبينا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستنطلق طائرة من الأراضي الإيطالية محملة بمساعدات إنسانية مخصصة لغزة.

وأوضح أنه ستنطلق في وقت قريب أيضا، سفينة من أحد موانئ إيطاليا، محملة بـ 15 شاحنة وعدة أطنان من المساعدات التي تبرعت بها إيطاليا لصالح برنامج الغذاء العالمي لتوزيعها في قطاع غزة.

وأطلقت إيطاليا ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، في مارس الماضي مبادرة "غذاء لأجل غزة" بهدف تنسيق أفضل للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية تنفذها إسرائيل منذ أكتوبر 2023