فوز بطلة فيلم «توك توك» بجائزة أفضل ممثلة في الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير

أعلن المخرج محمد خضر، فوز الفنانة إلهام وجدي بطلة فيلمه الروائي القصير "توك توك" بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، من مهرجان القاهرة للفيلم القصير بدورته الثالثة التي اختتمت مساء اليوم بدار الأوبرا.

رشحت إدارة المهرجان الفنانة إلهام وجدي ضمن عدد من الفنانات للمنافسة على جائزة أفضل ممثلة،فمن مصر إيناس الفلال عن فيلم "بلاش عتاب" إخراج عمرو سمير، وملك طارق عن فيلم "خديجة" إخراج مراد مصطفى، وهبة عبد الغني عن فيلم "لما كان البحر أزرق" إخراج عمرو السيوفي، ومن السودان مهاد مرتضى عن فيلم "الست" تأليف وإخراج سوزانا ميرغني.

وفيلم "توك توك" من الأفلام السينمائية المهمة التي حظت مؤخرا بالمشاركة فى العديد من المهرجانات السينمائية العالمية من أبرزها عرضه عالميا فى المهرجان الأشهر والأهم "كليرمون فيران"بفرنسا فى دورته ال 43، ومهرجان"بان أفريكا"فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية،وهو من المهرجانات المؤهلة للتنافس على جوائر الأوسكار، وفاز من خلاله على جائزة أفضل فيلم روائى قصير.

وتدور أحداث فيلم "توك توك" حول قصة حقيقية،عن شخصية تدعى "ولاء" تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هجرها زوجها وسافر لخارج البلاد بطريقة غير شرعية،فتجبرها الظروف على العمل كسائقة "توك توك"، لكنها تقع فى العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من سوق التكاتك، بطولة إلهام وجدى، وأشرف مهدى، ومحمد خميس، وندى أكرم، وعمر راشد، ومارى جرجس، ومنتج فنى يحيى الغريب، وموسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير محمد خضر، وشارك فى التأليف شريف عبد الهادى، وإنتاج رامى يعقوب وشيرين علاء ومحمد خضر.