تايبيه: بكين نفذت أكبر توغل بمنطقة دفاعها الجوي

قالت حكومة تايوان، اليوم الاثنين، إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، من بينها طائرات مقاتلة ومسيرة، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة وذلك في أكبر توغل صيني يعلن عنه حتى الآن.



وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن 43 من تلك الطائرات عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان، وهي منطقة فاصلة غير رسمية بين الجانبين تقع داخل منطقة الدفاع، في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعدها الصين جزءا من أراضيها، بحسب وكالة رويترز.



وأعرب البيت الأبيض عن قلقه من نشاط الصين العسكري بالقرب من تايوان، ووصفه بأنه "استفزازي" و"يزعزع الاستقرار"، مضيفا أنها خاطرت مخاطرة غير محسوبة وقوضت الاستقرار الإقليمي.



وقالت الصين، التي تعد تايوان جزءا من أراضيها، إنها أجرت "تدريبات هجومية" في البحر والمجال الجوي حول تايوان يوم الأحد ردا على ما وصفته باستفزاز تايبه والولايات المتحدة.



وقالت تايوان، التي ترفض بشدة مزاعم الصين بالسيادة عليها، إن التدريبات تظهر خرق بكين للسلم الإقليمي ومحاولتها ترهيب الشعب التايواني.



وقال مسؤول تايواني كبير مطلع على الوضع الأمني في المنطقة لرويترز إن تقديرات الحكومة التايوانية تشير إلى أن "الاستفزازات" العسكرية الصينية جاءت للتعبير عن غضب بكين من قانون التفويض الدفاعي الأمريكي الجديد الذي يعزز المساعدة العسكرية لتايوان.



وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القوات الجوية الصينية أرسلت خلال التدريبات طائرات حربية من عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد في محاكاة لهجمات على السفن الحربية التايوانية والأمريكية.



ولم يرد بعد مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني على طلب رويترز للتعليق.



واحتجت تايبه على تكرر مهمات القوات الجوية الصينية على مدار العامين الماضيين، التي غالبا ما تكون في المناطق الجنوبية من منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التايوانية.



وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لم تحدد نوعها لتحذير الطائرات الصينية وإبعادها، بينما راقبت منظومة الصواريخ تحليقها.