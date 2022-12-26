سفير كوريا بالقاهرة: نتطلع لتوسيع التعاون مع مصر ليشمل مجالات الطاقة المتجددة والفضاء

التقى سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الاثنين، وتبادل الجانبان وجهات نظرهما بشأن نتائج التعاون الإنمائي الثنائي هذا العام، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي.

وقال السفير الكوري، في بيان صادر عن السفارة الكورية بالقاهرة، اليوم الاثنين، إنه منذ أن أصبحت مصر دولة شريكة ذات أولوية في المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) في عام 2021، استمر تدعيم التعاون الإنمائي بين البلدين.

وأشار إلى أن حجم التعاون التنموي الثنائي مستمر في التوسع، بما في ذلك مذكرة التفاهم بشأن التعاون المالي بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية EDCF الموقعة في يناير من هذا العام، و460 مليون دولار من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية EDCF في عقد لتصنيع وتوريد عربات مترو أنفاق مع شركة هيونداي روتيم.

وأعرب عن ارتياحه لنجاح التعاون الإنمائي الثنائي؛ لأنه "لا يساعد فقط في تعزيز التنمية الاقتصادية لمصر، ولكنه يساهم أيضًا في تحسين نوعية حياة الشعب المصري"، كما أعرب عن أمله في توسيع التعاون الثنائي مستقبلا ليشمل مجالات مثل الطاقة المتجددة والفضاء والطيران.

من جانبها، أعربت الوزيرة رانيا المشاط عن امتنانها للحكومة الكورية لجهودها الدؤوبة في تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك تصنيف مصر كدولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية.

كما أعربت عن سعادتها نظرا لأن التعاون الإنمائي من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، وصندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي (EDCF)، أصبح أكثر نشاطًا من أي وقت مضى، وسط التعاون المستمر المربح بين البلدين، وأكدت أن السعي المستمر للتعاون معًا أمر مهم للحفاظ على هذا الزخم.

وخلال الاجتماع، اتفق السفير الكوري والوزيرة رانيا المشاط على أهمية إيجاد المزيد من مشاريع التعاون الإنمائي في مختلف الميادين؛ لتعزيز التعاون المربح بين البلدين، ووعدا باستمرار الاتصال الوثيق بهذا الشأن.