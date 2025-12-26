سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهدف قصف جوي غير معلوم الهوية، الجمعة، مواقع تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وذكر مصدر مقرب من حلف قبائل حضرموت، للأناضول، أن قصفا جويا استهدف مواقع لقوات المجلس الانتقالي في وادي نحب بوادي حضرموت.

وأضاف المصدر - طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية - أن القصف "خلف حريقا وأعمدة دخان، دون معرفة مصدره أو نتائجه".

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها لآثار قصف جوي على مواقع للانتقالي في حضرموت.

كما أفادت وسائل إعلام محلية يمنية بينها قناة عدن المستقلة الفضائية، بأن مواقع لقوات النخبة الحضرمية (تتبع المجلس) في وادي نحب بحضرموت تعرضت لقصف جوي.

وهذه هي أول مرة تتعرض فيها قوات المجلس الانتقالي في حضرموت لقصف جوي، وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن القصف.

ومنذ أوائل ديسمبر تسيطر قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، على محافظتي حضرموت والمهرة، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب، فيما وصف مجلس القيادة الرئاسي اليمني تلك الخطوة بأنها "أحادية تهدد الداخل وتمس أمن دول الجوار".

وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام جراء الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، تعزز تحركات المجلس الانتقالي شرقي اليمن مخاوف من تقسيم البلاد، وسط دعوات مستمرة لتقرير المصير في الجنوب.

جدير بالذكر أنه في 22 مايو 1990 توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.