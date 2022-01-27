قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الساعات المقبلة ستشهد برودة قارسة على كل أنحاء الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" الذي يُقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح عبر شاشة "الشمس"، مساء الأربعاء، أن هناك كتلًا هوائية جافة مع نشاط لحركة الرياح ما يؤدي إلى انخفاضات شديدة في درجات الحرارة.

وأوضحت أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى يمكن أن تصل إلى ثلاث درجات، مؤكدة أنّ الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وبعض المناطق من المدن الجديدة.

وأشارت إلى أن اليوم الأربعاء كان ذروة انخفاضات درجات الحرارة، وكان أكثر أيام فصل الشتاء برودة هذا العام، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 11 درجة، وكان الإحساس بها يصل إلى تسع درجات.

ولفتت إلى أنّ تحسنًا في الأحوال الجوية يسود بدءًا من غدٍ الخميس، إذ ترتفع درجات الحرارة بمعدل ثلاث أو أربع درجات، فمن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية والصغرى سبع درجات.

وأكّدت أن فرص هطول الأمطار غدًا الخميس أقل كثيرًا مما شهدته البلاد اليوم، حيث ستكون متوسطة على السواحل الشمالية، وخفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري.