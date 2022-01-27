لاتفيا تسجل رقما قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 لليوم الثاني على التوالي

سجلت لاتفيا رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) لليوم الثاني على التوالي، حيث وصلت الإصابات إلى 9143 إصابة في 24 ساعة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في ريجا اليوم الأربعاء.

وقد سجلت لاتفيا أمس 6097 إصابة جديدة. وارتفع معدل الإصابة خلال 14 يوما لكل 100 ألف نسمة إلى 3239، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ بدء الجائحة.

ووفقا للسلطات، فإن نسبة 86 % من الإصابات الجديدة ناجمة عن المتحور أوميكرون شديد العدوى .

ومع ذلك، اعتبر رئيس الوزراء كريجانيس كارينش والرئيس إجيلس ليفيتس بعد اجتماع اليوم الأربعاء أن فرض قيود جديدة أمر غير ضروري في الوقت الحالي. ودعا المسؤولان المواطنين إلى الحصول على التطعيم وارتداء الكمامات والخضوع للاختبارات.