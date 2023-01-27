مجلس أوروبا يطالب بمحاكمة قادة روسيا وبيلاروس

دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالإجماع إلى إنشاء محكمة جرائم حرب دولية في الوقت الذي تواصل فيه روسيا عدوانها على أوكرانيا.



وقالت الجمعية يوم الخميس إنه يجب أن يحاكم القادة السياسيين والعسكريين في روسيا وحليفتها بيلاروس، الذين "خططوا وأعدوا وشرعوا أو نفذوا" الحرب العدوانية ضد أوكرانيا، أمام المحكمة في لاهاي.



وتابعت الجمعية "لولا قرارهم بشن هذه الحرب العدوانية على أوكرانيا، ما كانت لتحدث الفظائع التي تنجم عنها، فضلا عن الدمار والقتل والأضرار الناجمة عن الحرب، بما في ذلك من أعمال الحرب المشروعة".



وتوصل المجلس بكامل هيئته إلى قرار بناء على تقرير للبرلماني السويسري داميان كوتييه.



وقالت الجمعية إن مثل هذه المحكمة يجب أن تحصل على "تأييد ودعم أكبر عدد ممكن من الدول والمنظمات الدولية، وخاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة".



وتابعت أنه يتعين على مجلس أوروبا القيام بدور ريادي نشط وتقديم دعم ملموس.



يشار إلى أن مجلس أوروبا ليس هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي. وتراقب احترام حقوق الإنسان في الدول الأعضاء البالغ عددها 46 دولة. وخرجت روسيا من المجلس في مارس الماضي.