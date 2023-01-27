جناح حياة كريمة بطابعه الريفي يجذب الزوار في معرض الكتاب

توافد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب على جناح حياة كريمة بطابعه الريفي لإلتقاط الصور التذكارية، حيث بدأ المشرفين على جناح حياة كريمة بتعريف الزوار بأهداف و محاور عمل مشروعات حياة كريمة بقرى الريف المصري.



وأيضا بدأ القائمون على الجناح بتعريف الزوار بالفعاليات التي تقدمها حياة كريمة للأطفال والكبار، خلال أيام المعرض، من ورش حكي وتلوين وعرض عرائس ومسابقات ثقافية حول إنجازات حياة كريمة في الأعوام السابقة والمشروعات الكبرى في مصر.



وعرض جناح حياة كريمة أيضا من خلال معرض خاص المشغولات اليدوية التي قام بصنعها أهالينا في قرى حياة كريمة.



يُذكر أن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ... نفكر... نبدع"، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، يشارك فيها 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل الذي نتطلع إليه.