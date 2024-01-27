فلسطين: التحريض الإسرائيلي على الأونروا مبيت ويهدف لتصفية قضية اللاجئين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال على لسان أكثر من مسئول إسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، إن هذه الحملة تمثل أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة.

وأوضحت أن التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "الأونروا"، ومسئوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها.

وتابعت: «هذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها».

وأعربت عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقا، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت أن مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ«الأونروا»، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل «الأونروا» لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.