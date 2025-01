الاتحاد الأوروبي يقر تمديد العقوبات ضد روسيا

أعلنت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين، توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تمديد العقوبات ضد روسيا، خلال اجتماع وزراء الخارجية.

وكتبت كالاس في منشور عبر منصة «إكس»: «أوروبا تفي بوعودها، لقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا مرة أخرى، وهذا من شأنه أن يحرم موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها».

وشددت في منشورها على ضرورة جعل روسيا «تدفع ثمن الأضرار التي تسببها»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

ويأتي هذا التمديد في إطار الجهود الأوروبية المستمرة للضغط على الكرملين، ردا على السياسات الروسية تجاه أوكرانيا.

وتشمل العقوبات قيودا على قطاعات الطاقة والتمويل والدفاع، بالإضافة إلى حظر السفر وتجميد الأصول لعشرات الأفراد والكيانات الروسية.

Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.



This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.



Russia needs to pay for the damage they are causing.