الجيش اللبناني يوقف عددا من الأشخاص على خلفية استفزازات قام بها مواطنون ليلا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن وحدات لديها أوقفت عددا من الأشخاص على خلفية قيام مواطنين يستقلون دراجات نارية ويرفعون أعلاما حزبية، ليل أمس، بمسيرات في عدد من المناطق اللبنانية تخلّلها إطلاق نار واستفزازات.

وقالت قيادة الجيش، في بيانها، إنه على خلفية قيام بعض المواطنين الذين يستقلون دراجات نارية ويرفعون أعلاما حزبية بمسيرات في عدد من المناطق اللبنانية ليل أمس، تخلّلها إطلاق نار واستفزازات مما يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي، سيّرت وحدات من الجيش دوريات لمنع الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار، وأوقفت عدة أشخاص، فيما تستمر ملاحقة بقية المتورطين.

ودعت قيادة الجيش، المواطنين إلى التحلي بالمسئولية، والتصرف بحكمة حفاظا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك.

وكانت مواكب سيارة ترفع أعلام "حزب الله"، وتُطلق شعارات حزبية قد جابت عددا من الشوارع في بيروت وضواحيها وغيرها من المناطق اللبنانية، مساء أمس، احتفالا بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدات عدة في جنوب لبنان؛ ما أدى إلى وقوع إشكالات في عدد من المناطق.