 بوتين يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير معسكر اعتقال أوشفيتز - بوابة الشروق
الإثنين 27 يناير 2025 6:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بوتين يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير معسكر اعتقال أوشفيتز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 6:23 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2025 - 6:23 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور الجيش الأحمر في تحرير أوشفيتز، وذلك في رسالة بمناسبة ذكرى تحرير معسكر الموت النازي قبل 80 عاما.

وكتب بوتين أن الجيش الأحمر هو الذي كشف حقيقة الجرائم النازية للإنسانية.

وأضاف بوتين "سوف نتذكر دائما أن الجندي السوفييتي هو الذي هزم هذا الشر التام الرهيب وحقق النصر الذي ستبقى عظمته إلى الأبد في تاريخ العالم".

ولم تتم دعوة ممثلين روس لحضور الفعاليات الرسمية في بولندا بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بولندا وغيرها من داعمي أوكرانيا بمحاولة تشويه ذكرى الأفعال البطولية للجيش الأحمر وتدمير النصب التذكارية.


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