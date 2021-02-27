البرلمان العربي: نرفض المساس بسيادة السعودية وقيادتها

جدد البرلمان العربي، رفضه للتدخل في شؤون المملكة العربية السعودية، وذلك ردًا على التقرير الأمريكي الذي صدر بشأن قضية مقتل الكاتب السعودي، جمال خاشقجي.

وقال البرلمان العربي، في بيان أصدره، اليوم السبت، إنه يرفض المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وقيادتها.

وأضاف أنه يؤيد بيان وزارة الخارجية السعودية، ويرفض كل ما من شأنه المساس باستقلالية قضاء المملكة.

واتهم تقرير استخباراتي أمريكي أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالموافقة على قتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، في عام 2018.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا رسميًا، أعربت فيها عن رفضها لهذا الاتهام، واصفة ما جاء في هذا التقرير بالاستنتاجات المسيئة وغير الصحيحة.