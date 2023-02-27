انفجار لغم يودي بحياة 10 أشخاص في محافظة حماة وسط سوريا

لقي 10 أشخاص، على الأقل، حتفهم، وأصيب آخرون في انفجار لغم بسيارة كانت تقلهم في محافظة حماة بوسط سوريا، اليوم الاثنين.

وقال مصدر طبي بمشفى السلمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وصلت إلى مشفى السلمية 10 جثث وأشخاص مصابين بجروح بليغة بينهم ثلاثة في حالة حرجة، جراء انفجار لغم بسيارتهم في منطقة تل سلمه بريف حماة الشرقي خلال توجههم لجمع فطر الكمأة".

وأكد المصدر أن "طواقم المشفى وضعت في حالة تأهب وربما يتم تحويل حالات إلى مشافي مدينة حماة".

وكان 65 شخص قتلوا قبل اسبوعين على يد مسلحين، قالت مصادر أمنية سورية إنهم ينتمون لتنظيم داعش خلال توجههم لجمع فطر الكمأة في ريف مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وسقط خلال السنوات الأربعة الماضية عشرات القتلى والجرحى من المدنيين جراء انفجار ألغام في ريفي حمص وحماة بوسط سوريا خلال توجههم لرعي أغنامهم، أو البحث عن فطر الكمأة.

ويبلغ سعر كيلو فطر الكمأة في الأسواق السورية حوالي 100 الف ليرة، أي ما يعادل 14 دولارا، وهو نبات ينبت بشكل طبيعي خلال شهر فبراير ومارس ويقبل عليه السوريون، ويعتبر مصدر دخل مهم لسكان مناطق البادية الفقيرة.