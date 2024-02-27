يرى خالد جاد الله لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، أن تصرف كهربا بالاعتذار عن عدم الانضمام لقائمة الفريق أمام ميدياما غير احترافي.

وكان كولر مدرب الأهلي قد قرر استبعاد كهربا من قائمة الفريق التي ستواجه بلدية المحلة، بسبب اعتذاره عن السفر مع بعثة الفريق الأحمر إلى غانا يوم الأربعاء الماضي.

وقال جاد الله في تصريحات تليفزيونية: "لست مؤيدًا للعقوبات الفنية، هناك لائحة عقوبات، والعقوبة المالية أفضل من العقوبة الفنية، خصوصًا حال احتياج الفريق لجهود لاعبه في مباريات معينة، وقد يتضرر الأهلي من الاستبعاد الفني لـ كهربا".

وأضاف: "كهربا هو رقم 1 في مهاجمي الأهلي من وجهة نظري، لأن وسام أبو علي لازال في حاجة لوقت من أجل الحكم عليه، وبالتأكيد استبعاد كهربا عقوبة انضباطية من جانب المدير الفني، لكن أنا لست مؤيدًا لذلك، خصوصًا في ظل ارتباط الفريق بمباريات قوية محليًا وقاريًا".

وأتم: "كهربا هو المهاجم الأجهز فنيًا ولا يوجد لاعب أفضل منه في الهجوم حاليًا سواء موديست أو وسام أبوعلي".