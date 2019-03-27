كندا تؤكد دعمها لموزمبيق في مواجهة آثار إعصار إيداي المدمر

جدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دعم بلاده لموزمبيق في أعقاب الإعصار المدمر "إيداي" مع استمرار جهود الإغاثة وإعادة البناء.

وبحث ترودو هاتفيا مع الرئيس الموزمبيقي فيليبي جاسينتو نيوسي، اليوم الأربعاء، الموقف الإنساني العاجل الذي تواجهه موزمبيق بعد الإعصار المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا وتسبب في وفاة المئات.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو قدم عزاءه للرئيس الموزمبيقي في الضحايا التي خلفها الإعصار، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا جهود الإغاثة في مدينة بييرا والمناطق المحيطة بها.

يذكر أن حصيلة إعصار إيداي الذي اجتاح موزمبيق الأسبوع الماضي خلف 417 قتيلا و1528 جريحا، وفق ما أعلنه وزير البيئة الموزمبيقي سيلسو كوريا، الذي قدر مساحة المنطقة التي شهدت الكارثة بثلاثة آلاف كلم مربع.