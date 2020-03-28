مصادر فلسطينية: طائرات إسرائيلية تقصف موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة

أغارات طائرات حربية إسرائيلية مساء اليوم الجمعة على موقع عسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الصواريخ استهدفت موقع "فلسطين" التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

ولم يشهد قطاع غزة منذ أكثر من شهر أي مظاهر توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل خاصة بعد ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.