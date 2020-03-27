أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون الأول في منصبه الذي يصاب بالفيروس التاجي حول العالم.

ورغم إعلانه استمراره في منصبه عبر الوسائط التكنولوجية، إلا أن الكثير يتسائل عن من يتولى المسؤولية إذا ساءت حالة جونسون الصحية، بشكل يمنعه من مزاولة مهامه.

في حين أن النظم السياسية لدى أغلب دول العالم بها تدرج خلافة (إنابة) توضح من يتولى القيادة بدلا من المسؤول في حالة حدوث شيء يجعله غير قادرة على أداء واجباته، إلا أن منصب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لا ينطبق عليه ذلك، لأن جونسون لم يقم باختيار نائب له.

ومع ذلك، فقد أعلن متحدث باسم الحكومة عن تولي وزير الخارجية دومينيك راب مهام رئاسة الوزراء، إذا أصيب جونسون بعجز يمنعه من استكمال مهامه؛ باعتبار راب أعلى وزير في الحكومة وفقا لما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية.

كما قال المتحدث: "لرئيس الوزراء سلطة تفويض المسؤولية لأي من وزرائه، لكنه الآن رئيس الوزراء ومن ثم وزير الخارجية".

ودومينيك راب هو وزير الخارجية منذ يوليو 2019، وكان عضو في البرلمان البريطاني منذ عام 2010.

كما أنه كان يشغل سابقًا منصب وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حكومة تيريزا ماي قبل استقالتها.