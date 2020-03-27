الرئيس التونسي يبدي استعداده لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوف بلاده الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، واستعدادها لمد الأشقاء الفلسطينيين بما يحتاجونه من دعم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الإنسانية جمعاء المتمثل في تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن قيس سعيد أجرى مكالمتين هاتفيتين مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وتطرقتا إلى الأوضاع الصحية داخل الأراضي الفلسطينية بالنظر خاصة إلى الكثافة السكانية وهي من أكبر العوامل التي قد تتسب في انتشار العدوى، وبالنظر أيضا إلى نقص وسائل الوقاية والأدوية والتجهيزات الضرورية لمواجهة جائحة كورونا.