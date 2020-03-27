«كونميبول» يدعم الأندية المشاركة بالبطولات القارية بسبب كورونا

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أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم، دعم الأندية المشاركة في بطولتي كأس ليبرتادوريس وبطولة سودأمريكا، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال "الكونميبول" أمس الخميس، إنه سيساعد الأندية التي تنافس في كأس ليبرتادوريس وكأس سودأمريكانا ماليا بالحصول مقدما على 60 في المئة من مكافآت المشاركة للتغلب على آثار توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولا يزال 76 فريقا من أمريكا الجنوبية ينافسون في البطولتين المعادلتين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويحصل كل فريق على مكافآت مقابل التأهل ويرتفع المبلغ كلما تقدم في البطولتين.

وقامت بعض الأندية بخفض رواتب موظفيها ويتدرب الكثير من اللاعبين في بيوتهم خلال العزل الذاتي.

وقال أليخاندرو دومنيجز رئيس اتحاد الكونميبول ”هذه الظروف تتطلب ردود فعل سريعة واستثنائية.

وأضاف: ”حصول هذه الأندية على مكافآتها مقدما سيساعدها على تلبية التزاماتها المالية تجاه العاملين والأجهزة الفنية واللاعبين والمتعاقدين“.

وتوقف النشاط الكروي في أمريكا الجنوبية خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي وباء كورونا في القارة.

وسيقام نهائي كأس ليبرتادوريس وكأس سودامريكانا في نوفمبر تشرين الثاني.