نائب عن حادث قطاري سوهاج: فاجعة شارك فيها الفساد واللامبالاة بأرواح المواطنين الأبرياء

تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بالتعازي لأهالي ضحايا حادث قطاري سوهاج، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الجمعة، إن حادث تصادم قطاري سوهاج أليم خاصة أنه أسفر عن سفك دماء لكثير من المواطنين الأبرياء، متابعًا: «تخطينا خلاص مرحلة نشوف مثل تلك الحوادث خاصة بعد البدء في تطوير منظومة السكك الحديدية».

وأضاف أن حادث اليوم فاجعة شارك فيها الفساد والإهمال ولا مسؤولية واللامبالاة بأرواح المواطنين الأبرياء، معقبًا: «محكامة المسؤولين أقل شيء».

وذكر أن حادث تصاد قطاري سوهاج يشير إلى أن هناك مسؤولية سياسية جسيمة، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على جميع المسؤولين عن هذا الحادث بوزارة النقل.

وأوضح أنه لا يوجد من ينكر جهود الحكومة في تطوير السكة الحديد ومنظومة النقل، ، لافتًا إلى أن حادث اليوم يتطلب تصحيح المسار.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.



