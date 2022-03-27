 خليلوزيتش يوجه رسالة للاعبي المغرب بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
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خليلوزيتش يوجه رسالة للاعبي المغرب بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية

محمد جلال
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 12:04 ص | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 12:06 ص

يرى وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن فريقه لم يحسم التأهل بشكل رسمي لكأس العالم رغم التعادل مع الكونغو الديمقراطية.

وكان منتخب المغرب قد تعادل إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب الدور المؤهل لكأس العالم مع الكونغو الديمقراطية في المباراة التي أقيمت في كنساشا.

وقال خليلوزيتش في تصريحات للموقع الرسمي لمنتخب المغرب: «لاشيء حسم بخصوص التأهل إلى كأس العالم بالرغم من التعادل الإيجابي من قلب كنشاسا».

وأضاف وحيد بأن المباراة في "دونور" ستكون حاسمة ومهمة في تحقيق حلم المغاربة الذي هو التواجد في مونديال قطر.

يذكر أن المغرب خاض تدريبات خفيفة بملعب الأب جيكو بالدار البيضاء بعدما عاد صباح اليوم السبت من كنشاسا.


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