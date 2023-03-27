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أزال عنصر أساسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل عقبة أخرى، حيث وافقت اللجنة القضائية في إسرائيل على مشروع قانون لتغيير تكوين لجنة اختيار القضاة صباح اليوم الإثنين.

وقالت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، إن اللجنة أحالت مشروع القانون بعد ذلك إلى الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه في القراءات النهائية.

وجاءت هذه الخطوة رغم عدة مقاطعات للجلسة من قبل نواب المعارضة.

ولم يتضح في البداية متى سيصوت الكنيست الإسرائيلي في القدس علي مشروع القانون.

ومن ناحية أخرى، قالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم توجيه خطاب للأمة، في وقت لاحق اليوم الإثنين، للتعليق على إصلاحاته القضائية المثيرة للجدل، على الرغم من أن التوقيت لا يزال غير واضح.

وقد يجمد نتنياهو الإصلاحات التي أثارت مظاهرات حاشدة على مدى شهور.

وتجمع عشرات المتظاهرين مرة أخرى أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس صباح اليوم.

وإذا أعلن نتنياهو أنه سيجمد الإصلاحات القضائية، فقد يؤدي ذلك إلى احتجاجات واسعة داخل ائتلافه الديني اليميني.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إن الحكومة يجب ألا تذعن للاحتجاجات.

وقال بن غفير، عبر تويتر، "يجب ألا نوقف إصلاح النظام القضائي ولا يجب أن نستسلم للفوضى".

وأجرى نتنياهو مشاورات مع عدد من وزرائه، مساء أمس الأحد، بعد خروج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في إسرائيل للاحتجاج على أمر نتنياهو بإقالة وزير الدفاع جواف جالانت.

وانتقد جالانت علانية خطط الإصلاح المثيرة للجدل، ودعا الحكومة إلى الدخول في حوار مع منتقديها.