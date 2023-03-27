عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: من لا يتقدم لحضور الجلسات يقصر في حق نفسه ووطنه

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك تجهيزات لوجستية فائقة المستوى لانعقاد جلسات الحوار الذي ينطلق في الثالث من مايو المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه يتم العمل على توفير كل الاحتياجات وإتاحة المناخ المناسب أمام انعقاد جلسات الحوار لكل القوى السياسية.

وأشار إلى أن المدعوين لحضور جلسات الحوار هم جميع القوى والحركات السياسية والمواطنين الذين وصفهم بـ"الشرفاء"، فيما يستثنى من الحضور كل من تلطخت يده بالدماء وحرّض على العنف وكل الجماعات الإرهابية.

وشدد على الحرص الكامل من كل المشاركين على تمثيل كل القوى اليساسية، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الجميع، وأن من لا يتقدم للحضور يكون مقصرا في حق نفسه وحق وطنه بعدم المشاركة.

ولفت إلى أن حضور جلسات الحوار سيكون بناء على ترشيحات تُقدمه الأحزاب السياسية البالغ عددها 84 حزبا، بعضها تقدم بمشروعات منذ إطلاق الدعوة للحوار الوطني، لافتا إلى أنه تم الأخذ بالمقترحات التي طُرحت.

ونوه بأن بعض الأحزاب أرسلت بالفعل أسماء ممثلين لها لحضور جلسات الحوار الوطني، فيما توجد أحزاب لها ممثلون بالفعل في مجلس الأمناء.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد عقد اليوم الأحد اجتماعا، تضمن تقديم اقتراح ببدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، وأن يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشارإليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.