بيلينجهام ينقذ إنجلترا من الخسارة أمام بلجيكا وديا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنقذ الإنجليزي جود بيلينجهام منتخب بلاده من الخسارة أمام بلجيكا في مباراة ودية انتهت بالتعادل 2/2، مساء الثلاثاء على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

تقدم منتخب بلجيكا بهدف سجله يوري تيليمانس في الدقيقة 11 مستغلا خطأ من الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد.

لكن إيفان توني سجل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء وذلك في أول مشاركة أساسيا لمهاجم فريق برينتفورد بقميص إنجلترا.

وبعد عشر دقائق ألغى حكم المباراة هدفا سجله جارود بوين لاعب منتخب إنجلترا.

لكن تيليمانس سجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلجيكا في الدقيقة 36 مستفيدا من تمريرة زميله روميلو لوكاكو مهاجم فريق روما الإيطالي.

وأشرك جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا عددا من الوجوه الشابة لأول مرة مثل إزري كونسا وكوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد / 18 عاما/.

وفي الوقت بدل الضائع سجل جود بيلينجهام هدف التعادل لينقذ منتخب إنجلترا من خسارة ثانية بعد سقوطه أمام البرازيل بهدف قبل أربعة أيام في ملعب ويمبلي.

ويستعد منتخب إنجلترا للمشاركة في بطولة يورو 2024 التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا، حيث سيلعب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا سلوفينيا والدنمارك وصربيا.