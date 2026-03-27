مقتل 9 أشخاص وفقدان 45 إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة ساحل جيبوتي

ذكرت الوكالة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، أن قاربا مكتظا بالمهاجرين قبالة ساحل جيبوتي انقلب في طريقه إلى اليمن الأسبوع الجاري، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وفقدان 45 آخرين.

وكانت هذه المأساة في الأحدث ضمن سلسلة من حوادث غرق القوارب بين القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية التي أسفرت على مدار السنوات القليلة الماضية عن مقتل آلاف المهاجرين الأفارقة الفارين من الصراع والفقر على أمل الوصول إلى دول الخليج الثرية.

وغادر القارب محملا بأكثر من 300 شخص من بلدة أوبوك الساحلية في جيبوتي، وكان يحاول عبور مضيق باب المندب عندما غرق يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت تانجا باسيفيكو رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، إن عملية البحث عن ناجين محتملين ما زالت مستمرة.

وأوضحت باسيفيكو في إطلاق أممي عبر الفيديو من جنيف: "أن البحر هائج للغاية، وهناك رياح قوية أيضا. وهذا الطريق يعرف بأنه مميت للغاية".