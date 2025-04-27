توج فريق برشلونة، ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نهائي البطولة الذي جمعهما، على ملعب «لا كارتوخا».

افتتح برشلونة شريط الأهداف في الدقيقة 28 عن طريق بيدري بعد تمريرة من لامين يامال، ثم أدرك كليان مبابي التعادل للريال في الدقيقة 70 من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 77 سجل أوريلين تشاوميني الهدف الثاني للريال في الدقيقة 77 بعد ركنية رائعة نفذها أردا جولر ببراعة، لكن سرعان ما تدارك برشلونة الموقف وسجل الثاني في الدقيقة 84 عن طريق فيران توريس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي ابتسم إلى برشلونة، بعدما أطلق كوندي رصاصة الرحمة على شكل تسديدة في الدقيقة 116، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 3-2.