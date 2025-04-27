 إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 27 أبريل 2025 - 12:53 م | آخر تحديث: الأحد 27 أبريل 2025 - 12:53 م

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية نزلة بني صالح بطريق البلاشون - السعديين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية نزلة بني صالح بطريق البلاشون - السعديين بمركز منيا القمح.
وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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