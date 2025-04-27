إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي في الشرقية

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية نزلة بني صالح بطريق البلاشون - السعديين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي بناحية نزلة بني صالح بطريق البلاشون - السعديين بمركز منيا القمح.

وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.