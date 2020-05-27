الخطوط الجوية الإسكندنافية تستأنف رحلاتها إلى مقاصد إقليمية ودولية

تستأنف شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (إس.إيه.إس) رحلاتها إلى مقاصد ووجهات عدة في المنطقة الاسكندنافية وبعض المقاصد الدولية بما في ذلك نيويورك بدءا من الشهر المقبل وسط تخفيف قيود فيروس كورونا (كوفيد-19),

وقالت الشركة وهي الناقل الوطني للسويد والدنمارك والنرويج، اليوم الأربعاء إن أغلب الرحلات التي سوف تستأنف هي رحلات محلية في اسكندنافيا أو داخل المنطقة.

وسوف تستأنف الخطوط الجوية الرحلات إلى أمستردام من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن من الثامن يونيو. وبعد يومين، سوف يبدأ تسيير الرحلات من كوبنهاجن إلى نيويورك وشيكاغو ومنهما.

وفي السويد، سوف تستأنف الخطوط الجوية الإسكندنافية الرحلات من ستوكهولم إلى مدينتي هلسينكي وتوركو بفنلندا.

وفي النرويج سوف تستأنف الشركة الرحلات من ستافانجر إلى أبردين بأسكتلندا.

وقالت الخطوط الجوية الإسكندنافية إنها تتوقع مضاعفة طاقتها الاستيعابية في يونيو، من ما يعادل 15 إلى 30 طائرة في الخدمة الآن.

يشار إلى أن الخطوط الجوية الإسكندنافية هي واحدة من العديد من شركات الطيران التي تضررت بشدة من انخفاض الطلب على السفر الجوي جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).