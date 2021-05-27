 صحة دمياط تنظم مؤتمر البحر المتوسط لجراحات المسالك البولية الدقيقة - بوابة الشروق
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صحة دمياط تنظم مؤتمر البحر المتوسط لجراحات المسالك البولية الدقيقة

مقر محافظة دمياط
مقر محافظة دمياط
حلمي ياسين
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 5:06 م | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 5:06 م
نظمت مديرية الصحة بدمياط، المؤتمر العلمي والبرنامج التدريبي لمؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط لجراحات ومناظير المسالك البولية الدقيقة، في مستشفى دمياط التخصصي، والذي يعقد لأول مره في شرق الدلتا بمحافظة دمياط، وقد شمل المؤتمر إجراء 3 عمليات مسالك بولية دقيقة، يتم إجراؤها لأول مرة بدمياط، ومنطقة الدلتا، وتم إجراء العمليات مجانا.

وقال الدكتور وليد أبو الخير، مدير مستشفى دمياط التخصصي، أن أطباء من المحافظات المجاورة حضروا العمليات التي تم بثها أونلاين داخل القاعة الكبرى في مستشفى دمياط التخصصي، مشيرا إلى استعداد المستشفى لهذا الحدث منذ شهرين، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة منال عوض محافظ محافظ دمياط، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

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