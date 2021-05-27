إخلاء جزء من مدينة جوما شرقي الكونغو الديمقراطية بسبب ثوران بركان نيراجونجو

قررت السلطات في مدينة جوما، شرقي الكونغو الديمقراطية، إخلاء جزء من المدينة بسبب خطر ثوران بركان "نيراجونجو" ما تسبب على الفور في نزوح عشرات الآلاف من السكان.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن سحب الرماد الكثيفة قد تسببت في صعوبات بالتنفس، وزاد من تعقيد جهود الإغاثة الإنسانية إغلاق المطارات في بلدة جوما الحدودية المتضررة وبلدة بوكافو المجاورة.

يذكر أنه ما زال نحو نصف مليون شخص بدون كهرباء، ودمرت الحمم المتوهجة ثلاث قرى وضاحية من ضواحي جوما، وتم تعليق الدراسة في المدارس إلى أجل غير مسمى بعد تدمير ما لا يقل عن عشرة مبان مدرسية، كما تم الإبلاغ عن عدة حالات نهب.

وبعد ثوران البركان يوم السبت الماضي غادر السكان منازلهم مذعورين وفر بعضهم عبر الحدود إلى رواندا المجاورة.