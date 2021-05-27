 خمسة قتلى على الأقل وعشرات المفقودين بعد غرق قارب في نيجيريا - بوابة الشروق
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خمسة قتلى على الأقل وعشرات المفقودين بعد غرق قارب في نيجيريا

د ب أ
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 8:54 ص | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 8:54 ص

قالت خدمات الطوارئ في نيجيريا إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد أكثر من 130 شخصا بعد غرق قارب في البلاد.

وقال رئيس جهاز الإنقاذ الإقليمي ساني دودو مساء الأربعاء إنه بعد عشر ساعات من غرق القارب، تم إنقاذ 22 شخصا فقط من بين 165 شخصا كانوا على متنه.

وهناك جثة طفل من بين خمس جثث تم العثور عليها حتى الآن.

ويبحث 11 قارب إنقاذ والعديد من الغواصين الآن عن الركاب المفقودين.

ووقع الحادث في شمال غرب نيجيريا بنهر النيجر، دون أن يتم الكشف عن أسبابه بعد.

وفي نيجيريا وبلدان أفريقية أخرى، تقع حوادث من هذا النوع بشكل منتظم نسبيا، لأن القوارب غالبا ما تحمل أكثر من طاقتها وتكون في حالة سيئة.


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