إيران تطلب جرعة رابعة من لقاح مضاد لكورونا لجميع الفئات العمرية

طلبت وزارة الصحة الإيرانية جرعة رابعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات العمرية.



وقال نائب وزير الصحة، كمال حيدري اليوم الجمعة "يجب أن يأخذ الجميع جرعة رابعة في المستقبل القريب، حتى نواصل السيطرة على الجائحة في البلاد".



وذكرت بوابة "همشري" الإخبارية أنه بتلك الخطوة، تهدف البلاد إلى تحقيق مناعة تصل إلى 95%".



وحتى الآن، طلبت إيران فقط جرعة معززة ثانية للأشخاص فوق 70 عاما.



وتضررت إيران بشكل خاص من الجائحة حتى منتصف العام الماضي. وتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة أكثر من 700 في أغسطس الماضي، عندما أصيب أكثر من 50 ألف شخص



غير أنه بعد تصاعد وتيرة حملة التطعيم ضد كورونا، هدأ الوضع، حيث تم تطعيم أكثر من 64 مليون من حوالي 84 مليون شخص بجرعة واحدة فيما حصل حوالي 58 مليون على جرعتين ضد الفيروس.



وحصل أكثر من 27 مليون شخص في إيران أيضا على جرعة معززة.



وذكرت وزارة الصحة أن إيران سجلت اليوم الجمعة ست حالات وفاة جديدة و185 حالة إصابة



وبشكل إجمالي، توفي أكثر من 140 ألف شخص، بسبب الفيروس، وأصيب أكثر من سبعة ملايين في البلاد، منذ تفشي الجائحة في فبراير 2020 .