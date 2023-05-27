أصيب طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة، بـ3 طعنات على يد زميله، بعدما طعنه بمطواة داخل الحرم الجامعي؛ للخلاف بينهما على إدارة جروب خاص على "فيسبوك".



تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأمن الإداري لجامعة المنصورة، بضبط طالب بكلية الآداب بعدما قام بالاعتداء على زميله بمطواة داخل الحرم الجامعي، وتم تحويل الطالب المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.



انتقلت ضباط المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة طالب يدعى «محمود م.» 19 عاما، طالب بكلية الآداب قسم المساحة بجامعة المنصورة، وتبين اصابته بـ3 طعنات نافذة، وبسؤاله اتهم زميله بالتعدي عليه بمطواة كانت بحوزته للخلاف بينهما على جروب خاص بالدفعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.