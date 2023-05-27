 الشاب خالد وTohi يصدران دويتو غنائي جديد - بوابة الشروق
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الشاب خالد وTohi يصدران دويتو غنائي جديد


نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 1:23 م | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 1:23 م
اجتمع مطرب الراي الشاب خالد مع الفنان الفارسي Tohi، في دويتو غنائي جديد يحمل عنوان Balatar أو "أعلي" باللغة الفارسية، والذي صدر مؤخرا عبر مختلف المنصات الموسيقية.

الأغنية تم إطلاقها في حفل خاص وضخم بدبي، بحضور عدد كبير من الفنانين والأسماء اللامعة في عالم الموسيقى والمؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اجتمعوا للاحتفال ومشاهدة العرض الأول للأغنية، التي تعد واحدة من الأغاني التي يعمل عليها Tohi في الفترة الراهنة.

الأغنية تمزج بين اللغات العربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية، وتتميز بأنها ذات إيقاع صيفي.

يذكر أن TOHI هو مغني راب وكاتب أغاني متعدد اللغات ومنتج، حائز على جوائز متعددة، من أصول فارسية، استقر في لوس أنجلوس لمتابعة مشاريعه هناك.

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