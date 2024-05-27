الإمارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام النازحين في رفح

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام للنازحين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وشددت وزارة الخارجية لإماراتية في بيان لها، مساء الاثنين، على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وأشارت في هذا الصدد إلى أهمية الالتزام بتنفيذ التدابير الواردة في القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخرا بشأن مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

وطالبت الوزارة بتضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ234 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و383 إصابة».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفًا و50 شهيدًا، و81 ألفًا و26 إصابة.

وأضافت أن مجزرة رفح أمس، أسفرت عن استشهاد 45 مواطنًا، بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، وإصابة 249 آخرين.

ولفتت إلى أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».



