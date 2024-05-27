الطالب محمد حنفي حسن يفوز بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الثامنة.

فاز بالمركز الأول الطالب احمد حنفي حسن وفازت بالمركز الثاني سلمي حازم، وفازت بالمركز الثالث هنا مصطفى خلاف.

وفاز الطالب محمد عبد الله بشمال سيناء بالمركز العاشر والمركز التاسع خالد محمد بمحافظة الشرقية، والمركز الثامن هاجر هيثم محمد بالسويس والمركز السابع سندس شمس الدين بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بسوهاج، والمركز السادس عبد الرحمن محمد عبده من دمياط والمركز الخامس ريم إيهاب حسن من محافظة بنى سويف والمركز الرابع الطالب محمد عويضة.

وفاز 3 طلاب من أصحاب الهمم، حيث حقق المركز الثالث مريم محمد عبد الفتاح والمركز الثاني محمد عبد الله والمركز الأول علي محمد علي.