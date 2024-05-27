ألمانيا تواصل رفض فكرة إقامة الناتو درع حماية لأوكرانيا من الغارات الروسية

أعربت الحكومة الألمانية عن استمرار معارضتها لفكرة إنشاء درع دفاعي ضد الغارات الجوية الروسية على غرب أوكرانيا من داخل أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، في برلين اليوم الاثنين: "هذا، من وجهة نظرنا، سيكون مشاركة، مشاركة مباشرة في هذا الصراع. وهذا شيء لا نسعى إليه".

وأشار هيبشترايت أيضًا إلى تصريحات وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الألماني وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرج في هذا الصدد.

يذكر أن مطالبات بهذا الخصوص لإقامة درع دفاعي كانت تعالت مؤخرا في ألمانيا وعلى المستوى الدولي أيضا.

ورفض هيبشترايت التعليق بشكل محدد على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام أنظمة الأسلحة القادمة من ألمانيا في شن هجمات على أهداف في روسيا، وفي أي شكل كان هذا التعهد.

وأكد هيبشترايت أن هذه الترتيبات، كما صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، تخضع للسرية وأنها أثبتت جدواها. وذكر هيبشترايت أن القانون الدولي ينص على أن الدولة التي تتعرض لهجوم، يمكنها أن تدافع عن نفسها حتى من خارج حدودها الوطنية.